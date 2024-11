Il muro sarebbe crollato questa mattina. Non si registrano danni agli edifici circostanti o alle persone

Sedici famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni questa mattina in via Sibaris, a Crotone, a causa del crollo di un muro di contenimento venuto giù all'alba.



Fortunatamente il crollo non ha provocato danni agli edifici circostanti o a persone, ma in via precauzionale sedici famiglie, le cui case sorgono a pochi metri di distanza dal muro, sono state.



Sul posto ci sono Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia municipale e Forze dell'ordine per rimettere in sicurezza l’area.