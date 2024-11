Tragedia a Rocca Imperiale: un 39enne di Roseto Capo Spulico ha perso la vita durante lavori di messa in sicurezza di un argine. Un muro di contenimento sarebbe crollato travolgendo il giovane operaio. Al momento il cantiere è sotto sequestro. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Rocca, sta per giungere anche il medico legale, per raccogliere tutte le informazioni necessarie e dare il via alle indagini per la ricostruzione del dramma. Sul posto anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Volontari di Trebisacce e personale sanitario del Suem118. Il giovane lascia la moglie e il figlio.