Si è allontanato per una passeggiata e di lui più nessuna traccia dalle 14 di ieri. Risulta disperso a Cropani Dieter Krippner nato in Germania ma domiciliato a Cropani. Si trovava in un villaggio della costa ionica quando si è allontanato facendo perdere le sue tracce. La moglie ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri ieri sera intorno alle 20 e da allora sono iniziate le ricerche. Aveva con sé il telefono e dai rilievi effettuati pare che le celle siano state agganciate per l'ultima volta in un'area tra Cropani e Sersale. A portare avanti le ricerche la squadra di Sellia dei vigili del fuoco del comando provinciale. Quando si è allontanato portava una camicia a quadri di colore blu e bianca e un pantaloncini beige.

Luana Costa