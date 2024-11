Carabinieri e Polizia locale hanno rintracciato in meno di un'ora l'uomo, che subito dopo l'incidente era fuggito ma aveva perso uno specchietto. La ragazza è ancora sotto osservazione in ospedale

I Carabinieri di Crosia Mirto, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno individuato il responsabile dell’investimento avvenuto questa mattina sulla statale 106, in via Nazionale. La vittima, una giovane studentessa liceale, si trova ora sotto osservazione in ospedale.

Il conducente, che non aveva prestato soccorso e aveva perso uno specchietto nell’impatto, è stato rintracciato dopo 55 minuti e denunciato. Gli è stata inoltre ritirata la patente.