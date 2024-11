Il corpo di un’anziana 86enne è stato trovato privo di vita nella propria abitazione in stato di decomposizione. Era sofferente e allettata. La donna ha cinque figli uno dei quali conviveva nel suo stesso appartamento. A tal riguardo, i militari della stazione dei carabinieri di Crosia, guidati dal comandante Alessandro Greco, hanno avviato le indagini per ricostruire le cause della morte.

Nel frattempo il magistrato di turno alla Procura della repubblica del tribunale di Castrovillari ha disposto l’esame autoptico, che è stato già fissato per le 15 di domani. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale di Rossano.