Il fatto è accaduto questa notte in via Miscello da Ripe, quando un uomo di origini pachistane avrebbe aggredito, palpeggiato e rapinato una donna polacca

Intorno alle ore 3 di stanotte, una volante della Polizia di Crotone è intervenuta in via Miscello da Ripe, dopo una segnalazione, notando un pakistano mentre stava prendendo a calci e pugni una donna riversa a terra, nel tentativo di prendergli la borsa. In particolare, la donna – secondo una nota della Questura – ha riferito di essere stata afferrata con violenza dallo straniero che le ha intimato di dargli i soldi.

L’uomo - M. J. S. H. classe 1992, senza fissa dimora – avrebbe afferrato la donna dai capelli e dalle braccia per condurla all’interno di un’area non visibile dalla strada. La donna sarebbe stata immobilizzata e costretta a subire atti di palpeggiamento nelle parti intime. In questo frangente si è registrato l’arrivo degli agenti delle Volanti che hanno bloccato l'uomo, ponendo fine alle violenze in atto.

Il 26enne è stato bloccato dai poliziotti, mentre la donna - una cittadina polacca - in lacrime urlava dicendo che l’uomo voleva violentarla e rubargli la borsetta, come confermato anche da un testimone presente all’aggressione. Trasportata in ambulanza all'ospedale, alla vittima è stato diagnosticato un “trauma cranico minore non commutivo, trauma gomito sx e contusioni multiple”, guaribile in sette giorni. Al termine delle operazioni di stesura atti di rito, su richiesta dell’Augorità Giudiziaria, il cittadino extracomunitario è stato condotto nel carcere di Crotone.