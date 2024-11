Il giornalista crotonese Danilo Ruberto è stato aggredito verbalmente da una manifestante ieri pomeriggio durante la mobilitazione dei cittadini crotonesi a difesa dell'aeroporto. Il collega di Calabria Uno Tv, a quanto appreso, ha ricevuto dalla stessa persona anche la minaccia di ricevere percosse qualora non avesse abbandonato la manifestazione, poiché secondo lo stesso la stampa non sarebbe stata gradita, nonostante ci fosse un numero elevato di giornalisti presenti a raccontare quanto accadeva al corteo. Ruberto stava svolgendo il suo lavoro di videoreporter e, tra l'altro, nel momento dell'aggressione, non aveva nemmeno la telecamera accesa, ma si stava spostando in un'altra angolatura del tragitto per effettuare altre riprese.





Al collega Danilo Ruberto, secondo quanto riporta il sito giornalistitalia.it, è giunta la solidarietà di Carlo Parisi, segretario generale aggiunto della Fnsi e segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria: «non lasciare che questo brutto episodio – ha detto, incoraggiandolo – mini il tuo entusiasmo verso la nostra professione. Densa sì di ostacoli, specie a certe latitudini, ma indispensabile in una società che possa dirsi davvero civile». Ruberto, al momento, ha deciso di non sporgere denuncia alle Autorità.