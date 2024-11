Sono partite ieri le vaccinazioni anti-Covid nella clinica Marrelli Hospital di Crotone, primo gruppo pitagorico che diventa hub vaccinale per i propri dipendenti. In convenzione con Confindustria - fa sapere la struttura sanitaria in una nota - si parte con la vaccinazione per i collaboratori del Gruppo Marrelli e per le aziende del Crotonese che ne faranno richiesta.

Vaccinazioni ai dipendenti

L’Hub del Marrelli Hospital, adibito nei locali della struttura in via Gioacchino da Fiore, punta a inoculare fino a 200 dosi giornaliere. L’attività è stata autorizzata dall’ASP di Crotone in conformità al protocollo siglato tra Regione Calabria, Ufficio del Commissario, e associazioni di categoria Secondo anche quanto stabilito dal Protocollo INAIL e DCA 69/2021.

«Oggi è un giorno molto importante per il nostro Gruppo – ha commentato Antonella Stasi, presidente del Gruppo Marrelli – intanto perché acceleriamo il processo di immunizzazione per i nostri dipendenti la cui salute è prioritaria, e poi perché dimostriamo che la collaborazione con le istituzioni e i territori possono portare giovamento ai servizi prioritari, come la salute di tutta la popolazione. Ovviamente, il nostro impegno sarà continuare nella sensibilizzazione delle persone a vaccinarsi e a dare totale disponibilità a tutte le aziende che vorranno vaccinare i propri dipendenti attraverso la nostra struttura».

Le aziende crotonesi potranno fare richiesta

Tutte le aziende del territorio potranno fare richiesta per i propri dipendenti direttamente all’Asp di Crotone che si adopererà a far pervenire le dosi necessarie di vaccino anti Covid alla clinica crotonese. L'organizzazione è composta da personale sanitario specializzato e formato secondo quanto previsto dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, incluso un anestesista/rianimatore, in collaborazione con i medici competenti delle relative aziende che si convenzioneranno, e sulla base della disponibilità dei vaccini che saranno resi disponibili dalla Regione, il piano vaccinale sarà implementato, con adesione su base volontaria.