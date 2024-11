Entrambi sono stati processati per direttissima. Uno è stato condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, l'altro all'obbligo di dimora

La polizia di Crotone ha arrestato due uomini trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Il primo veniva notato dai militari mentre camminava a passo svelto nelle strade del quartiere Fondo Gesù, ma accortosi degli operatori di polizia si dava a precipitosa fuga disfacendosi nel contempo di alcuni involucri, immediatamente recuperati e contenenti 20 grammi circa di cocaina, suddivisi in 20 dosi pronte per lo spaccio.

L'uomo, italiano, disoccupato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Crotone, è stato dunque arrestato e trasferito in carcere. Processato per direttissima è stato condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione più una multa di 4000 euro.

Il secondo arrestato, invece, controllato alla guida della propria autovettura mentre percorreva la S.S. 106. A seguito di perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di marijuana, di cui 2 kg rinvenuti all'interno di un sacco nero riposto sul sedile posteriore dell'autovettura e altri 10 gr rinvenuti addosso. Anche quest'ultimo è stato associato trasferito in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria; all'esito del giudizio per direttissima tenutosi nei giorni scorsi gli è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanamento dal territorio crotonese.