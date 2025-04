Nei giorni scorsi i poliziotti della Questura di Crotone hanno arrestato G.O. (classe 1969), condannato in via definitiva a 2 anni e 7 mesi di reclusione. Il provvedimento è stato emesso a seguito del cumulo di ulteriori sentenze di condanna emesse per reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione. L’uomo già sottoposto al regime della detenzione domiciliare dagli agenti della Squadra Mobile al termine delle formalità di rito è stato trasferito nella Casa Circondariale di Crotone.

Nella medesima giornata è stato arrestato anche T. N. (classe 1979), il condannato in via definitiva a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il provvedimento è stato emesso a seguito del cumulo di ulteriori sentenze di condanna emesse per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo rintracciato nel centro cittadino al termine delle formalità di rito è stato immediatamente trasferito Casa Circondariale di Crotone.