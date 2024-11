Avvicendamento al comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Crotone. Il comandante, colonnello Domenico Archinà, è trasferito dal primo settembre 2021 al Comando Regione Carabinieri Forestale della Lombardia. L’incarico di nuovo comandante sarà assunto in sede vacante dal colonnello Salvatore Spanò, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro, profondo conoscitore della realtà del Marchesato. Spanò sarà coadiuvato dal tenente Giuliano Braccia, da poco assegnato al Gruppo Crotone quale comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale.

Archinà è stato 7 anni a Crotone guidando, tra l’altro, il Comando provinciale Corpo forestale dello Stato, nella delicata fase dell’assorbimento nell’Arma a partire dall’1 gennaio 2017. «Desidero esprimere – ha voluto comunicare l’ufficiale in trasferimento – i miei sentimenti di profonda riconoscenza e gratitudine a tutta la comunità del Crotonese - erede e custode primario di un patrimonio culturale e ambientale di valore incommensurabile -, alle autorità e a tutto il personale dei carabinieri forestale. Grazie per aver accompagnato e condiviso l’attività non facile di questi anni problematici e fecondi, collaborando attivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali, segnando indelebilmente la mia esperienza sotto tutti i profili».