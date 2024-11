L'episodio è avvenuto nei pressi della centralissima Piazza Duomo. Dopo essere stato notato ed inseguito dai militari, l'uomo è stato bloccato e tratto in arresto. Con lui aveva anche una dose marijuana

I carabinieri di Crotone hanno arrestato, con l'accusa di resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, A.D., 25enne del luogo.

I fatti

Intorno alle ore 17 odierne, nella centralissima Piazza Duomo di Crotone, mentre una pattuglia dell'Aliquota radiomobile era impegnata in alcuni accertamenti all'interno di un esercizio commerciale, il 25enne, già noto alle forze dell'ordine, munito di coltellino e senza alcuna motivazione era intento a bucare uno pneumatico alla vettura dei militari.

Notato dai Carabinieri di pattuglia, l'uomo è stato dunque inseguito a piedi e bloccato, dopo aver opposto resistenza e aggredito gli operanti. Lo stesso, durante il tentativo di fuga, cadeva al suolo autonomamente, così rallentando la sua corsa. L'arrestato, pregiudicato e più volte segnalato amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione personale, oltre che del coltello sequestrato, è stato trovato in possesso di una dose di 1.20 gr. di "marijuana".

Dall'esame delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, immediatamente visionate dagli operanti, è risultato che il soggetto stava già gravitando circa da dieci minuti prima dell'evento nei pressi dell'autovettura successivamente danneggiata e nelle sue immediate adiacenze, nonché è stata acclarata la sua azione di ferma e violenta resistenza nei confronti della pattuglia, che ha reso necessario il suo ammattanettamento. Nessuno dei coinvolti, militari e arrestato, ha riportato lesioni a seguito dei fatti.