Un 30enne dopo essere stato fermato in macchina si è avvicinato agli agenti provando a corromperli con una somma di denaro invitandoli a far finta di nulla

Ha offerto del denaro a quattro poliziotti per evitare un controllo ed essere lasciato andare ma è stato arrestato per istigazione alla corruzione. È accaduto a Crotone. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare il perché di tale comportamento, all'uomo è stata trovata addosso una dose di cocaina.

Gli agenti hanno notato un'auto procedere con un'andatura irregolare e hanno intimato al conducente di fermarsi. L'uomo, un 30enne, si è avvicinato ai poliziotti incurante della distanza di sicurezza e privo di mascherina offendo loro una somma di denaro per lasciarlo andar via e far finta di nulla. L'offerta, però, non è stata accettata e per l'uomo è scattato l'arresto.

Per questo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e il veicolo è sottoposto a sequestro penale.