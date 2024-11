Il Pm ha chiesto cinque condanne e tre assoluzioni per gli ex dirigenti della fabbrica dei veleni di Crotone

Il pm Francesco Carluccio ha chiesto cinque condanne e tre assoluzioni per gli ex dirigenti dell'ex Montedison di Crotone, nell'ambito del processo per le morti di alcuni operai dovute, secondo l'accusa, all'amianto. E' stata chiesta l'assoluzione per gli otto imputati dal reato di disastro ambientale perché il fatto non sussiste mentre la condanna a pene variabili da due anni e sei mesi a due anni e dieci mesi per tre ex direttori, un funzionario e il medico del vecchio stabilimento per la morte di due lavoratori. Per due casi di omicidio colposo degli ex operai Giuliano Ussia e Tommaso Quaranta, è stata chiesta la condanna a due anni e sei mesi di reclusione ciascuno per Maurilio Aguggia e Giuseppe Agliata; a due anni e dieci mesi a testa per Giancarlo Savorelli, Giulio Verri e Ottorino Sapere.