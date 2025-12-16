La Polizia di Stato di Crotone ha arrestato un uomo e una donna, conviventi e legati sentimentalmente, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nell’ambito di controlli mirati disposti dal Questore Renato Panvino per contrastare lo spaccio, soprattutto nelle zone della movida giovanile.

Durante un controllo domiciliare nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, gli agenti delle Volanti hanno sequestrato 61 grammi di cocaina, suddivisi in sei dosi e contenuti in una busta ermetica, oltre a un bilancino di precisione. La droga era pronta per essere immessa sul mercato illecito, confermando i sospetti investigativi.

Anche la donna è stata ritenuta responsabile, in concorso, dell’attività di spaccio. Al termine degli atti di rito, entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

Nel corso della stessa giornata, la Polizia ha intensificato i controlli sul territorio, identificando 311 persone, controllando 158 veicoli ed effettuando 7 verifiche domiciliari, confermando l’impegno costante nel contrasto allo spaccio e nella tutela della sicurezza, in particolare nei luoghi frequentati dai giovani.