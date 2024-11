La funzionaria va via dal capoluogo pitagorico dopo una permanenza di un anno e quattro mesi. A ricoprire il ruolo vacante dovrebbe arrivare Fernando Guida, attuale prefetto di Isernia

Dopo poco più di un anno Cosima Di Stani, Prefetto di Crotone, lascia l’ufficio del Governo. «Da lunedì lascerò il luogo dove ho svolto 16 mesi di lavoro intenso - ha dichiarato il funzionario uscente - in una realtà ricca di risorse, con un associazionismo ricco ed attento nella solidarietà».

Cosima di Stani andrà a guidare l'Ufficio territoriale del governo di Caltanissetta. Il prefetto ha salutato i cittadini durante il concerto di Natale eseguito dalla fanfara del I Reggimento dei bersaglieri di Cosenza, nel cortile dell'Istituto comprensivo di Papanice, popolosa frazione di Crotone, scelta frutto del «desiderio condiviso con il sindaco - ha detto il Prefetto - come piccolo gesto che serve ad unire il territorio alle istituzioni».

«Nel mio mandato - ha detto ancora Cosima Di Stani - ho cercato di sensibilizzare i sindaci sulle intese per legalità e in tanti mi hanno seguito. Dai sindaci ho ricevuto tanta collaborazione nel corso degli eventi legali a calamità naturali. È stata una esperienza che mi ha arricchita. Lascio Crotone, ma non voglio lasciare l'affetto che i calabresi negli ultimi quattro anni mi hanno testimoniato».

Secondo le indiscrezioni, al suo posto dovrebbe arrivare Fernando Guida, attuale Prefetto di Isernia.