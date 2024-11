Gli agenti della Polizia di Stato indagano sull'incendio doloso avvenuto la notte scorsa nel pieno centro cittadino ai danni di un furgone di proprietà di una pizzeria. La sagoma di un uomo, altro e robusto e con il capo incappucciato, è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza della zona mentre cosparge di liquido infiammabile l'automezzo e poi appicca il fuoco.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero alle vetture parcheggiate accanto al furgono. Dalle immagini acquisite e da quelle di altre videocamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena sono partiti gli investigatori per fare luce sull'episodio. Sulle cui cause il proprietario dell'esercizio, che ha dichiarato di non avere nemici nè debiti con alcuno, non riesce a darsi spiegazioni plausibili.