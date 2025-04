Il giovane continuava a minacciare le persone presenti nonostante l’intervento della polizia. Gli agenti lo hanno bloccato e trasferito in carcere

La polizia di Crotone ha arrestato un cittadino nigeriano di anni 33 (M.S.), senza fissa dimora, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di un cittadino italiano di anni 25.

Più precisamente, gli operatori di polizia sono intervenuti in Piazza Pitagora, a seguito di una segnalazione giunta sull’utenza di soccorso che indicava un extracomunitario che, in evidente stato di agitazione, molestava i cittadini presenti nella piazza e dopo aver danneggiato alcune autovetture parcate in centro città, aggrediva i passanti.

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei poliziotti intervenuti continuava a minacciare le persone presenti. Non solo, con atteggiamento aggressivo tentava di intimorirli.

A tal punto, gli agenti con l’arma taser in dotazione, hanno lasciato partire l’impulso elettrico. Nonostante ciò, l’extracomunitario continuava a dimenarsi. Gli agenti sono poi riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Il 33enne è stato infine trasferito in carcere.