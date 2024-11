All'origine dell'aggressione il tentativo, da parte delle due guardie, di sedare una rissa della quale alla fine sono rimasti vittime

Due agenti della Polizia penitenziaria sono stati aggrediti nella struttura carceraria di Crotone, riportando ferite e una prognosi, rispettivamente, di dieci e ventidue giorni.

Gli uomini della polizia penitenziaria - riferiscono Giovanni Battista Durante e Damiano Bellucci del Sappe - sono rimasti feriti nel tentativo di impedire l'aggressione di un detenuto da parte di altri sei al momento del rientro nelle sezioni detentive dopo la fruizione della permanenza all'aperto nei cortili.

I poliziotti in servizio accortisi di quanto stava per accadere, hanno cercato in tutti i modi di fermare gli aggressori in attesa dell'arrivo dei rinforzi e grazie al loro intervento l'episodio non ha avuto più gravi conseguenze.