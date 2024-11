La vettura libera dai freni e in discesa è andata a impattare sul monumento. La Polizia locale ha già identificato l’automobilista, contestandogli il danno arrecato

L’installazione in marmo dedicata a Pitagora posizionata nei pressi dell’omonima piazza a Crotone è stata danneggiata questa mattina presto a seguito di un incidente automobilistico.

«Nello specifico – fanno sapere dal Comune - l’incidente si è verificato in quanto il conducente, nel parcheggiare l'auto per recarsi ad uno sportello bancomat, ha dimenticato di inserire il freno a mano. L'auto, libera dai freni e in discesa, è andata ad impattare sul monumento».

La Polizia locale ha già indentificato l’automobilista, contestandogli il danno arrecato.