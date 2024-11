Lungomare di Crotone chiuso per la giornata di domenica al fine di evitare assembramenti. È quanto deciso dal sindaco della città, Vincenzo Voce, che con un'ordinanza ha disposto la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo e via Antonio Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e piazzale Ultras, istituendo il divieto di sosta e di fermata, domenica 28 febbraio 2021, dalle ore 10 alle ore 18.

«L'ordinanza - spiega un comunicato - è stata adottata quale misura di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 atta a consentire un maggior distanziamento sociale». È stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano negli stessi orari, consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d'Italia esclusivamente ai residenti e all'utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada «per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto».