I poliziotti insospettiti dal via vai di persone che entravano e uscivano da un palazzo. Il 42enne è stato riportato in carcere

La polizia di Stato ha arresto a Crotone un 42enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico i poliziotti, nel corso di ordinari controlli, insospettiti dal via via di soggetti che uscivano da un palazzo, hanno proceduto ad effettuare la perquisizione dell’abitazione del soggetto, già gravato da numerosi precedenti penali inerenti a reati specifici, che stava fruendo di un permesso premio della durata di dieci giorni.

Gli agenti della Squadra Mobile, una volta fatto ingresso nell’abitazione hanno rinvenuto due buste di cellophane trasparenti contenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 295,25 grammi; 9 involucri di cellophane di colore bianco contenenti cocaina del peso di 34,73 grammi; 11 involucri di cellophane trasparenti contenenti hashish del peso di 103,56 grammi; 9 frammenti di hashish rivestiti con cellophane trasparente del peso di 74,18 grammi.

Inoltre, in altra parte dell’abitazione, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, diverso materiale da confezionamento e quasi mille euro in banconote di diverso taglio. L’uomo è stato arrestato e riportato in carcere.