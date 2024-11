Il titolare dell’azienda operante nel settore del legno è stato denunciato per omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Crotone - Un'evasione fiscale pari a 12 milioni di euro da parte di un'azienda è stata accertata dalla Guardia di Finanza di Crotone che ha denunciato una persona a piede libero per omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il Nucleo di Polizia Tributaria ha concluso una verifica fiscale nei confronti dell'impresa individuale operante nel settore del legno. In sede di avvio della verifica, è emerso che la documentazione contabile era incompleta.

Pertanto, per la ricostruzione della posizione fiscale della ditta, le Fiamme Gialle pitagoriche hanno attivato controlli incrociati nei confronti di una cinquantina tra clienti e fornitori integrandoli con indagini finanziarie subito scattate ed eseguite dalle Fiamme Gialle sui conti correnti dell'imprenditore. A conclusione dell'attività operativa, sono stati complessivamente constatati ricavi non dichiarati per oltre 12 milioni , con una corrispondente Iva dovuta pari a 5,1 milioni. Il titolare dell'azienda è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per la responsabilità penale in ordine ai reati di omessa dichiarazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi di reato, i finanzieri hanno accertato che, nel corso delle operazioni di verifica, l'imprenditore e la moglie hanno costituito, attraverso un atto notarile, un fondo patrimoniale vincolando i beni immobili di loro proprietà al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando ostacolo alle azioni di aggressione del patrimonio da parte dei creditori. (AGI)