La Guardia di Finanza di Crotone, ha scoperto la mancata dichiarazione dei redditi da parte di due imprese che, pur in presenza di rilevanti operazioni economiche non avrebbero addirittura previsto la contabilità aziendale, non effettuando, quindi, alcuna dichiarazione e versamento delle tasse dovute.

In un caso si tratta di accertamenti effettuati nei confronti di una società che ha operato attraverso una sede fiscale dichiarata nel Nord Italia con una unità operativa nella provincia pitagorica. I militari hanno ricostruito l’effettivo volume d’affari, eseguendo numerosi controlli incrociati nei confronti sia dei clienti che dei fornitori, individuati attraverso consultando le varie banche dati del Corpo. Il legale rappresentante, infatti, oltre a non esibire alcuna documentazione fiscale o amministrativa, non avrebbe neppure collaborato durante l’ispezione rendendosi irreperibile.

Anche l’altra impresa, sempre di Crotone e del settore dei servizi immobiliari, avrebbe invece omesso sia la tenuta della contabilità che le previste dichiarazioni annuali. Sempre tramite l’utilizzo delle banche dati, le Fiamme Gialle hanno acquisito i valori relativi ai vari contratti di compravendita delle unità immobiliari realizzate dall’impresa, e per i quali non sarebbero state esibite le relative fatture.

Nel complesso, le verifiche hanno consentito di rilevare la mancata dichiarazione di redditi per 4,5 milioni di euro, che hanno determinato così il mancato versamento di imposte dirette per euro 1,3 milioni e indirette (l’Iva) per oltre 800 mila euro. I due amministratori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per reati fiscali.