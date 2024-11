Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, «a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio cittadino – si legge in un comunicato – ha riunito d’urgenza la Giunta comunale che ha deliberato la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale».

La grave situazione registrata ha reso necessaria la chiusura di alcune strade comunali e delle relative attività, al fine di evitare pericoli per la popolazione.

«I tecnici comunali – si legge ancora - sono ancora al lavoro ma sono già riscontrabili gravi ed ingenti danni con crolli di fabbricati e diversi danneggiamenti alle strutture di aziende del posto. Preso atto – conclude la nota – della dimostrata gravità e eccezionalità dell’evento, per far fronte alla quale l’Amministrazione comunale non può prescindere dall’intervento di aiuti sovracomunali, la Giunta ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale».

