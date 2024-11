La Guardia di finanza di Ancona, in collaborazione con la Dogana e il Corpo Forestale dello Stato, ha sequestrato quattro tartarughe di una specie protetta a bordo di un'auto di un cittadino francese appena sbarcata nel porto da una motonave proveniente dalla Grecia. Le 4 testuggini erano dentro uno scatolone nel bagagliaio. I finanzieri hanno chiesto all'automobilista di mostrare i documenti sul possesso regolare degli animali, ma questi ha risposto di aver raccolto le tartarughe ''per strada'', durante la vacanza in Grecia. Agenti del Nucleo operativo Cites hanno poi accertato che le tartarughe appartengono alla specie Testudo hermanni, della famiglia Testudinidae. Una specie protetta, per la quale è vietato il prelievo in natura, l'allevamento e il commercio, se non dietro specifica autorizzazione. Il francese è stato denunciato, le tartarughe affidate ad una struttura adeguata, 16 agosto 2013. ANSA/UFFICIO STAMPA GUARDIA DI FINANZA ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++