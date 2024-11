L'amara sorpresa è stata scoperta nel pomeriggio di oggi dai volontari che si erano recati alla struttura per ritirare le attrezzature

Un'amara sorpresa quella che ha atteso i volontari della Croce Rossa di Crotone alla tendopoli allestita in questi giorni di freddo per i senza tetto: un furto perpretrato all'interno della tensostruttura che ha ospitato l'organizzazione messa in campo dal Comune pitagorico insieme alle associazioni di volontariato. Ignoti si sono introdotti nella struttura dove erano stati organizzati i ricoveri e hanno rubato quattro accumulatori che servivano a gonfiare le tende e riscaldarle, e inoltre le chiavi del muletto utilizzato dalla Croce Rossa per portare tutto il materiale necessario all'interno della struttura.





«E' successo quello che non ci aspettavamo – ha dichiarato il presidente provinciale della Croce Rossa Franco Parisi – siamo tornati a ritirare il materiale che avevamo messo a disposizione, e ci siamo resi conto che la struttura era stata manomessa, ed erano state trafugate alcune attrezzature che servivano per l'allestimento della tendopoli». Il valore della merce rubata si aggira intorno ai 3000 euro: «il danno non è tanto quello economico – conclude Parisi - ma un danno morale che denuncia una situazione di disagio di questa città».

«E' un atto che non trova giustificazioni – ha dichiarato Enrico Pedace, consigliere comunale e membro della task force del Comune che ha messo in piedi questa organizzazione – lascia un rammarico per chi ha lavorato e ha dato passione e amore per aiutare il prossimo. L'atto delinquenziale è gravissimo perchè perpetrato all'interno di una struttura comunale; fatti gravissimi che non consentono nessun ma». Sul posto la Polizia Municipale e i Carabinieri che hanno avviato le indagini per scoprire i responsabili.