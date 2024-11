Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, hanno avuto un lungo incontro nella giornata di ieri. Tema della discussione - si legge in un comunicato - la situazione Covid in città e il progetto che Emergency sta avviando in collaborazione con la Protezione civile presso l’ospedale cittadino.

«La città vi dà il suo più sincero benvenuto, anche per alleviare il durissimo lavoro fatto dai medici dell’ospedale San Giovanni di Dio in questi ultimi mesi» ha detto il sindaco Voce. «Siamo contenti di poter dare una mano ai colleghi che hanno gestito finora una situazione difficile con grande fatica. In una situazione come questa - ha detto Strada - sono convinto che chiunque possa debba dare il suo contributo». Emergency gestirà il reparto Covid2, con 23 posti letto all’interno dell'ospedale a cui, in caso di necessità, si aggiungeranno 8 posti letto nelle tende montate dalla Protezione civile.