Un immobile comunale ospiterà una caserma dei Carabinieri nella frazione Papanice di Crotone. È quanto emerso oggi in Prefettura, dove si è tenuta, tramite videoconferenza, una riunione tecnica di coordinamento. La riunione, presieduta dal prefetto Maria Carolina Ippolito, si è svolta alla presenza del sindaco di Crotone e dei vertici delle forze di polizia della provincia.

«Nel corso dell’incontro - è scritto in una nota dell'ufficio di governo - il prefetto ha reso noto che il Ministro dell’Interno, con decreto del 15 gennaio 2021, sentito il Comitato nazionale dell’Ordine e della sicurezza pubblica, ha approvato la pianificazione presidiaria delle forze di polizia per l’anno 2021 che include l’istituzione della stazione dei Carabinieri di Papanice (Crotone). La stazione - si legge ancora - sarà accasermata in un immobile comunale da rifunzionalizzare a cura dell’amministrazione comunale. A tale riguardo, il sindaco ha confermato l’impegno, anche finanziario, della propria amministrazione, riconoscendo l’importanza strategica per l’intera città di Crotone.

Infine - è scritto - i rappresentanti delle forze di polizia hanno espresso il proprio compiacimento per l’inserimento dell’opera nella pianificazione presidiaria ministeriale, atteso l’impatto di un nuovo presidio sull’ordine e la sicurezza pubblica della provincia».