Notte di fuoco in Calabria. Incendiata l'auto dell'ex sindaco di Sitra, che si dichiara tranquillo e si affida ai magistrati per individuare gli autori dell'ennesima intimidazione.

Nella notte data alle fiamme la vettura di Giancarlo Sitra, ex sindaco di Crotone e deputato per due legislature nelle liste dell'ex Pds. A definirlo un atto intimidatorio è l'ex sindaco in un post su Facebook: 'Oggi per me - si legge nel posto dell'esponente politico - non è una bella giornata. Questa notte una gentile persona direttamente o tramite un povero prezzolato esecutore mi ha bruciato o fatto bruciare la macchina sotto casa. Non credo di meritare tanto. Ho sempre svolto correttamente ogni mia attività nel rispetto delle persone e della legge. Chi lo ha fatto deve sapere che non sono spaventato e che confido nell’efficienza della magistratura e delle forze dell’ordine, che sono certo assicureranno alla giustizia questi ignoti criminali. Un grazie di cuore ai Vigili del fuoco ed alla Polizia di Stato per il loro immediato intervento". Avviate le indagini da parte degli inquirenti per individuare gli autori del gesto.