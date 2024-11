Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco del comando provinciale, il cui intervento ha impedito che il rogo si propagasse all’imbarcazione accanto. I pompieri hanno utilizzato anche un’autoscala per attaccare il fuoco dall’alto. Tratta in salvo l’unica persona che si trovava a bordo.