Nella tarda serata di ieri, nel quartiere Fondo Gesù a Crotone, i militari della sezione radiomobile della Compagnia carabinieri del capoluogo sono intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio presso un negozio di alimentari del centro.

Le fiamme sono state domate tempestivamente dai vigili del fuoco che per entrare hanno distrutto la porta d'ingresso posta sul retro dell'esercizio commerciale. Sono in corso accertamenti anche sulla natura dell'evento, che non si esclude possa essere dolosa. Indagini in corso.