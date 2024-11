Un malore all’origine dell’incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 7.45, a Crotone nell’area industriale dell’ex Pertusola. Un uomo, P.A. 77 anni, stava viaggiando a bordo della sua autovettura quando per cause ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto è intervenuta l’ambulanza ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. Resta adesso da capire se la morte sia riconducibile ad un malore o all’impatto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, insieme a carabinieri, agenti della polizia di Stato, polizia locale e vigili del fuoco.

Luana Costa