Scontro frontale tra due mezzi. Uno dei due conducenti, trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo

Scontro mortale in via Gallucci, a Crotone, questa mattina alle 9:25. Nello specifico, due auto – una Lancia Y e una Mercedes Classe A – si sono scontrate: la prima proveniva dal cimitero verso il centro città e ha perso il controllo probabilmente, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, per un malore del conducente M.B. La Lancia Y ha tagliato la strada attraversando lo spartitraffico, finendo sull'altra corsia dove stava provenendo la Mercedes, creando un incidente frontale tra i due mezzi.

M.B. è stato prontamente soccorso dal 118, ma le condizioni erano già molto gravi sul posto del sinistro; trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio è spirato dopo mezz'ora circa. Il conducente della Mercedes, del quale ancora non si sanno le generalità, è ferito in maniera non grave.