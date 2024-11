La titolare dell'attività commerciale non era munita della licenza richiesta. In un magazzino limitrofo rinvenuto ulteriore materiale esplodente conservato a meno di 2 metri da sostanze infiammabili

Circa 63 chilogrammi di materiale pirotecnico illegale sequestrati e una donna di 59 anni denunciata. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Crotone.

A seguito di un'ispezione effettuata nei confronti di un'attività commerciale per la vendita di prodotti di generi non alimentari, è stata riscontrata la vendita di materiale pirotecnico non commercializzabile da parte di soggetti non muniti di specifica licenza, nonché di prodotti privati della loro confezione di minima vendita (privi di blister e venduti singolarmente).

Il controllo è stato esteso nel magazzino limitrofo, all’interno del quale è stato rinvenuto altro materiale pirotecnico conservato in imballaggi di trasporto diversi da quelli approvati e posto a meno di 2 metri di distanza da altra merce infiammabile, quindi senza il rispetto delle misure di sicurezza. Il materiale pirotecnico è stato pertanto sottoposto a sequestro penale e la titolare è stata denunciata per commercio e deposito abusivi di materie esplodenti.