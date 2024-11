Al via i test sierologici per tutto il personale delle scuole crotonesi. Li effettuerà l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone nell’intero territorio di sua competenza a partire da oggi lunedì 7 settembre e fino al prossimo venerdì 11 settembre. I test sierologici per accertare la presenza del coronavirus saranno eseguiti presso gli ambulatori dell’Asp.

In particolare, per quanto riguarda il distretto sanitario di Crotone, presso l’ambulatorio di via Saffo da oggi a venerdì prossimo dalle ore 10 alle ore 12. Per il distretto sanitario di Cirò Marina presso la Saub ufficio vaccinazioni lunedì dalle ore 15 alle ore 19, martedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Per il distretto sanitario di Mesoraca presso il Servizio vaccinazioni mercoledì 9 settembre dalle ore 15 alle ore 17 e poi il successivo mercoledì 16 settembre dalle ore 15 alle ore 17. A Cotronei i test saranno eseguiti presso la Saub ufficio vaccinazioni martedì dalle ore 9 alle ore 12 e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.