Da domani nei locali della scuola via alla campagna di immunizzazione per la fascia d'età pediatria. Circa una settantina le prenotazioni già effettuate

L'istituto comprensivo Alcmeone di Crotone si trasforma in hub vaccinale temporaneo. Da domani nei locali scolastici prenderà il via la campagna di vaccinazione pediatrica rivolta ai piccoli studenti della scuola. «In un clima sereno e gioioso, bambini e ragazzi accompagnati dai loro genitori saranno accolti in un ambiente a loro conosciuto. Ai nostri alunni forti e coraggiosi, per aver superato la prova con determinazione, verrà consegnato un attestato di vaccinazione», si legge sulla pagina Facebook dell'istituto, guidato dal dirigente scolastico, Antonio Santoro. Al momento, sono una settantina le prenotazioni già effettuate.