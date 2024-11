Con le riaperture, nel weekend appena trascorso è tornata la movida sul lungomare di Crotone, ma la festa è stata rovinata da un episodio di aggressione verificatosi nella tarda serata di sabato.

Aggressione sul lungomare nel weekend

A seguito di alcune segnalazioni dei cittadini al 113, gli operatori delle volanti di Crotone, sono intervenuti sul posto, dove un giovane, L.C. di 26 anni, era stato colpito con un pugno al volto. A sferrare il colpo, C.L. di 23 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, che con non poche difficoltà, anche a seguito di un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato dai poliziotti nonostante continuasse ad opporre resistenza, spintonando e scalciando gli operatori. L’aggressore è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali aggravate nei confronti del 26enne, deferito poi anch’egli per resistenza a pubblico ufficiale.

Intensificati i controlli

Intanto, stamattina, in linea col piano del Viminale che prevede sia l’intensificazione delle attività di controllo, graduandole in ragione delle aree a rischio, sia la possibilità di adottare misure preventive ad hoc, si è tenuta in video conferenza una Riunione di Coordinamento, presieduta dal Prefetto di Crotone, all’esito della quale è stata disposta l’intensificazione dei controlli nelle principali aree cittadine a rischio e nei centri della provincia, nelle aree con particolare presenza di persone.