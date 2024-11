Il commissario straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino, ha disposto il divieto di percorre a piedi il lungomare della città, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Piroso e piazza Marinai d'Italia fino all'incrocio con via Poseidonia.



Il provvedimento sarà in vigore fino al 25 marzo «salvo la possibilità - spiega il Comune in una nota - di prolungare i tempi se le esigenze lo imponessero. Si rende necessario ribadire e rafforzare - prosegue il comunicato - la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio comunale con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico».





Pertanto: «fino al 25 marzo è ordinato il divieto assoluto di passeggio pubblico o di altra attività non rientrante negli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità e di rientro presso la propria abitazione consentiti dai Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 e 11 marzo 2020 sul lungomare cittadino nel tratto compreso tra l'incrocio di via Piroso e piazza Marinai d'Italia (lungomare Cristoforo Colombo, viale Gramsci, viale Magna Grecia) fino all'incrocio con via Poseidonia. Stessa prescrizione per via Vittorio Veneto - si legge infine - nel tratto indicato». Simili provvedimenti sono stati assunti anche a Reggio Calabria, Catanzaro, Soverato, Davoli.