Ottiene un finanziamento di 16 milioni di euro ma l’azienda non parte mai: denunciato un imprenditore da parte della Guardia di Finanza di Crotone

L’imprenditore aveva ottenuto 16 milioni di euro per realizzare un nuovo insediamento industriale. Ma, ha scoperto la Guardia di Finanza di Crotone, gran parte delle attrezzature, nonostante i documenti falsi, non sarebbero mai entrati in azienda. Per questo il legale rappresentate della società è stato denunciato, per truffa e falso, e segnalato alla Corte dei Conti. Si muove anche il Ministero, che ha avviato la procedura per recuperare i fondi indebitamente percepiti dall’azienda. Avviata anche la procedura di fallimento, dato che l’impresa non è mai entrata in funzione. Il danno erariale è stimato intorno ai 3 milioni di euro, per indebita percezione di contributi nazionali e regionali.