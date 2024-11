Il sequestro è avvenuto a seguito di un esposto presentato dagli abitanti del palazzo ubicato sopra un locale del lungomare di proprietà di un 31enne

Nella serata di sabato scorso, uomini della Polizia Amministrativa hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, a carico di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ubicata sul lungomare cittadino. Dopo aver proceduto alla notifica del decreto al gestore del locale, N. D. crotonese classe 1987, gli uomini hanno proceduto al sequestro preventivo dell’impianto di diffusione sonora in uso all'attività commerciale.

Il sequestro in questione deriva da precedenti accertamenti di Polizia Giudiziaria a seguito di un esposto presentato dai residenti dei palazzi del lungomare cittadino sopra il locale, con il quale segnalavano le criticità legate all’organizzazione, da parte del gestore, di serate di intrattenimento musicale, peraltro non autorizzate, con emissioni sonore superiori ai limiti prescritti dalla legge ed in violazione all’ordinanza del Sindaco di Crotone che fissa, per gli esercizi commerciali, limiti orari alle diffusioni sonore.

Attraverso l’ausilio di personale tecnico dell’Arpacal che ha accertato il superamento dei limiti sonori per quanto riguarda l'intrattenimento musicale, il gestore è stato deferito per i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.