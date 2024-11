Nonostante il divieto di avvicinarsi all'ex compagna, avrebbere ripetutamente violato il provvedimento restrittivo tentando di mettersi in contatto con lei ed anche seguendola in alcuni spostamenti. Il tutto provocando nella donna un forte stato di ansia e di paura. È per questo motivo che il Gip ha deciso di sostituire la misura del divieto di avvicinamento con la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo crotonese.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Questura di Crotone. Le denunce della donna e gli accertamenti effettuati dai poliziotti, anche grazie alle testimonianze di altre persone, hanno fornito un quadro indiziario inequivocabile alla Procura della Repubblica che, accogliendo le risultanze probatorie, ha avanzato richiesta al Gip di aggravamento della misura cautelare in atto.

Pertanto i poliziotti hanno notificato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari e lo hanno condotto presso la sua abitazione.