Si tratta di fuochi non iniziati spontaneamente secondo quanto riferito dai pompieri: il vento forte ha alimentato le fiamme spingendole vicino ad alcuni palazzi. Tante le chiamate al 115

Sono state tante le chiamate al 115 dei Vigili del Fuoco di Crotone nel pomeriggio di oggi, a causa di alcuni incendi che hanno interessato i quartieri nella periferia sud della città. Il forte vento ha alimentato fuochi sicuramente non iniziati spontaneamente, secondo quanto riferito dai pompieri stessi. Al momento la sala operativa del comando provinciale è ancora intasata.

Si tratta comunque di sterpaglie che, grazie alle forti raffiche registrate, hanno allarmato la cittadinanza pitagorica. Inoltre, la squadra crotonese è intervenuta anche in zona Severeto – tra Isola Capo Rizzuto e la frazione di Le Castella – per un incendio divampato nella pineta. Al momento, sia a Crotone che nella località appena scritta, non ci dovrebbero essere danni a edifici o persone.