L'uomo è indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni aggravate. Era già stato sottoposto agli arresti domiciliari

Nonostante un divieto di avvicinamento, aveva ripreso i contatti con la sua ex compagna che invece non aveva alcuna intenzione di riallacciare i rapporti. Per questo motivo un 42enne di Crotone è finito in carcere. Stamattina i poliziotti dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico e della Squadra mobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della detenzione per l’uomo, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni aggravate.

Il 42enne, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari e successivamente al divieto di avvicinamento e di comunicazione con qualsiasi mezzo con la sua ex, ha violato quest'ultima misura riprendendo i contatti con la donna, dapprima in maniera bonaria e poi con toni intimidatori e persecutori.

L’uomo l’aveva contattata tramite social con un profilo fake e, una volta instaurato un dialogo, aveva rivelato le sue vere generalità con lo scopo di ottenere il nuovo numero di telefono e riallacciare così i rapporti. La donna aveva ceduto e concesso anche un incontro chiarificatore, in seguito al quale il 42enne aveva però manifestato la propria indole ossessiva e possessiva, perseguitando la ex compagna che nel frattempo aveva manifestato la propria volontà di non riconciliarsi con lui.

Lui aveva così cominciato a inviare messaggi di carattere intimidatorio e a fare innumerevoli chiamate whatsapp, fino a giungere ad avvicinarsi all'abitazione della donna, nonostante il divieto. Per questa violazione, il gip ha emesso il provvedimento restrittivo.