A Crotone scoppia la protesta e i cittadini organizzano un punto di raccolta firme per chiedere le dimissioni del sindaco Peppino Vallone e della sua giunta

E mentre nella nostra Calabria c’è chi come Giuseppe Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria è balzato agli onori della gloria per essere tra i sindaci più amati d’Italia, chi invece come Peppino Vallone, tra gli ultimi in classifica, viene criticato dai propri cittadini che, in segno di protesta contro il suo operato, chiedono le sue dimissioni e quelle dell’intera giunta. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’inchiesta andata in onda all’Arena di Massimo Giletti su RaiUno che ha fatto luce sulle migliaia di euro di euro spesi dal Comune per le 1448 commissioni. In seguito allo scandalo a Crotone è scoppiata la protesta. I cittadini si sono organizzati con un tavolino ed un foglio di carta per chiedere le dimissioni del sindaco e della giunta. Dopo circa due ore erano già duecento le firme raccolte.

La rabbia dei cittadini è tanta, c’è chi urla “la nostra Crotone non merita tutto questo”, chi dice: “dovete svegliarvi, siamo arrivati al limite”. Obiettivo dei manifestanti è raccogliere 20mila firma e giurano che questo è solo l’inizio, in programma altre iniziative di protesta.