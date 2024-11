Un uomo di 36 anni, residente a Roccabernarda, è stato arrestato dalla Polizia di Crotone per il reato di rapina in danno di una donna di 69 anni. Poco prima, in via Mario Nicoletta, la donna era stata violentemente spinta e le era stata sottratta la borsa, contenente denaro ed effetti personali.

La vittima aveva immediatamente chiamato la sala operativa della Questura, che aveva inviato sul posto gli agenti di una volante, a cui aveva fornito l'identikit dell'autore del reato. La donna aveva riportato una contusione al gomito destro e, trasportata in ospedale, era stata dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Gli operatori di polizia hanno immediatamente perlustrato la zona e, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, hanno individuato l'uomo nelle vicinanze del luogo dove era stato consumato il reato, recuperando quanto poco prima le era stato sottratto. Il malvivente, tratto in arresto, è stato portato nella locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.