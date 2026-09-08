La Polizia di Stato lo ha accompagnato a Fiumicino e imbarcato su un volo diretto nel Paese d’origine. Era stata respinta la richiesta di conversione del permesso di soggiorno

La Polizia di Stato ha rimpatriato un cittadino extracomunitario di 39 anni, di origini indiane, risultato irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento è stato eseguito dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal questore Renato Panvino e dell’attività di contrasto all’immigrazione irregolare.

L’uomo, titolare di passaporto, era risultato irregolare dopo il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il provvedimento del questore è arrivato al termine di un’attività istruttoria che ha evidenziato carenze nella documentazione presentata e il mancato completamento di alcuni passaggi procedurali previsti per il perfezionamento della richiesta.

In esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Crotone, il 39enne è stato accompagnato dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel Paese d’origine. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen per tre anni.