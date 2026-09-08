La Polizia di Stato ha rimpatriato un cittadino extracomunitario di 39 anni, di origini indiane, risultato irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento è stato eseguito dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal questore Renato Panvino e dell’attività di contrasto all’immigrazione irregolare.

L’uomo, titolare di passaporto, era risultato irregolare dopo il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il provvedimento del questore è arrivato al termine di un’attività istruttoria che ha evidenziato carenze nella documentazione presentata e il mancato completamento di alcuni passaggi procedurali previsti per il perfezionamento della richiesta.

In esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Crotone, il 39enne è stato accompagnato dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel Paese d’origine. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen per tre anni.