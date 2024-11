Il servizio era stato sospeso in attesa del nuovo bando che però era andato deserto. Ora la soluzione ponte del Comune per garantire gli scuolabus in attesa della procedura pubblica di durata triennale

Da oggi riprende a Crotone il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, sospeso a fine marzo in attesa del nuovo bando, che però era poi andato deserto.

Il Comune di Crotone - come preannunciato – ha proceduto con affidamento diretto sotto soglia al precedente gestore, il Consorzio 2001, che erogherà il servizio per 22 giorni (dal lunedì al venerdì) con una spesa di circa 80mila euro (iva inclusa), in attesa della nuova gara per la gestione triennale. Nelle scorse settimane lo stop al trasporto scolastico aveva causato malumori e proteste, sia da parte della società che si occupava del servizio, che da parte della famiglie.