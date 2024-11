Gli agenti, dopo aver visionato i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, hanno individuato l’uomo. Nella giornata odierna l’arresto è stato convalidato

Gli agenti della Squadra Volanti di Crotone hanno arrestato, nella tarda serata di ieri, B.A. di 24 anni, cittadino di origini algerine, ritenuto responsabile di furto aggravato nella Chiesa sacro Cuore del quartiere Borgata San Francesco, e di numerosi episodi delittuosi.

Nell'ultimo periodo, in seguito al verificarsi di numerosi furti i strutture pubbliche, fra cui scuole ed attività commerciali, compiuti in essere con le stesse modalità operative, è stata intrapresa un' intensificazione dei servizi di vigilanza che ha visto impegnata l'intera Sezione Volanti. Da un sopralluogo in un centro medico cittadino, teatro di uno dei furti, ha avuto origine l’attività che ha consentito di individuare l'uomo, successivamente tratto in arresto, come autore dei furti seriali, in occasione dei quali sono stati piu' volte scassinati i distributori automatici di bevande ed alimenti presenti nelle strutture al fine di asportarne l'incasso.

Gli agenti, dopo aver visionato i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, hanno iniziato una serie di pedinamenti ed appostamenti con scambio continuo di informazioni, che hanno consentito di assicurare alla giustizia il malvivente, di restituire la refurtiva e l'incasso al legittimo proprietario. Stamane, il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha sottoposto B.A al regime dell'obbligo di firma. (Agi)