Il titolare e un dipendente dell'attività sono stati deferiti per il reato di esercizio di attività di gioco o di scommessa

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato ha effettuato un controllo amministrativo nei confronti di un’attività di sala giochi ed internet point a Crotone. Nel corso dell’attività di controllo, espletata da personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Squadra Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, si è accertato che l'attività era condotta in assenza di autorizzazione rilasciata dal questore di Crotone.



Pertanto, il titolare dell’attività ed un dipendente, identificato all’atto del controllo quale conduttore dell’esercizio commerciale, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Nella circostanza sono state sequestrate 244 ricevute da gioco, due personal computer e la stampante utilizzata per l’attività illegale.